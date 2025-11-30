В США рассказали, под каким гнетом находится Зеленский Washington Post: Зеленский столкнулся с рядом кризисов одновременно

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики, передает американское издание The Washington Post. Также речь идет о последствиях отставки главы его офиса Андрея Ермака. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для Зеленского дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией, объяснили аналитики.

Из-за скандала внутри страны и давления со стороны США требующих заключить соглашение о прекращении конфликта с Россией он столкнулся с одним из самых опасных моментов своего президентства, — сказано в материале.

Ранее Ермак пригрозил своим критикам негативными последствиями их решения. Политик заявил, что их ожидает возмездие. Ермак уточнил, что все «прекрасно знают, к кому он обращается» и «бог им судья».

До этого британский политик Джим Фергюссон заявил, что западные политики решили избавиться от украинского президента на фоне коррупционного скандала в республике. По его словам, Запад решил принести его в жертву ради будущего.