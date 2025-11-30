Ермак обратился к своим бывшим союзникам с угрозами Ермак счел, что его критики и отвернувшиеся союзники получат по заслугам

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил своим критикам негативными последствиями их решения, сообщил в соцсети X журналист Financial Times Кристофер Миллер. Политик заявил, что их ожидает возмездие.

Что касается тех, о ком я говорил по поводу отсутствия поддержки, они прекрасно знают, к кому я обращаюсь. Что ж, бог им судья, — отметил Ермак.

До этого западные аналитики сообщили, что отставка Ермака говорит о том, что президент Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике. Такое развитие событий, безусловно, ставит в уязвимое положение позицию Киева в мирных переговорах по плану США.

Ранее британский политик Джим Фергюссон заявил, что западные политики решили избавиться от украинского президента на фоне коррупционного скандала в республике. По его словам, Запад решил принести его в жертву ради будущего.

Также сообщалось, что страны ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Евросоюз теперь участвует лишь в двусторонних обсуждениях.