Стало известно, к чему приведет потеря темного кардинала власти на Украине La Repubblica: Зеленский лишился темного кардинала власти на Украине Ермака

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака говорит о том, что Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике, передает итальянская газета La Republica. По словам аналитиков, такое развитие событий безусловно ставит в уязвимое положение позицию Киева в мирных переговорах по плану США.

Коррупционный скандал достиг вершины украинской власти, вызвав землетрясение, первые разрушительные последствия которого стали заметны только сейчас. Президент Зеленский теряет свою правую руку, темного кардинала власти, фактически контролировавшего всю оперативную машину государства, — сказано в материале.

Ранее американские аналитики заявили, что отставка Ермака продемонстрировала наличие напряженности в отношениях между антикоррупционными органами Украины и ближайшим окружением Зеленского. По их мнению, громкий скандал на Украине из-за уголовного дела о коррупции привел не только к отставке двух министров, но и вызвал «волну общественного негодования» в адрес главы государства.