В США узнали о неприятном для Евросоюза моменте в переговорах по Украине

В США узнали о неприятном для Евросоюза моменте в переговорах по Украине Bloomberg: Евросоюз отстранен от многих аспектов переговоров по миру на Украине

Страны ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине, передает Bloomberg. По данным агентства, Евросоюз теперь участвует лишь в двусторонних обсуждениях.

Европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров и участвуют только в двусторонних обсуждениях <...>, например, в определении гарантий безопасности с США, — сказано в материале.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

До этого украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.