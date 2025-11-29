В США узнали о неприятном для Евросоюза моменте в переговорах по Украине

Страны ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине, передает Bloomberg. По данным агентства, Евросоюз теперь участвует лишь в двусторонних обсуждениях.
Европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров и участвуют только в двусторонних обсуждениях <...>, например, в определении гарантий безопасности с США, — сказано в материале.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.
До этого украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.