Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:42

Стубб объяснил, как ЕС должен решить вопрос замороженных активов России

Стубб: ЕС должен принять решение по активам РФ с учетом позиции Бельгии

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press
ЕС должен принять решение по замороженным активам России с учетом позиции Бельгии, заявил газете Le Soir президент Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что не поддерживает давление на Брюссель по данному вопросу.

Я считаю, что любое решение должно быть приемлемым для Бельгии, — сказал Стубб.

Ранее глава депозитария Euroclear Валери Урбен сообщила, что компания хранит €193 млрд (18 трлн рублей) замороженных активов России. По ее словам, из них €180 млрд (16 трлн рублей) принадлежат ЦБ РФ.

В свою очередь Еврокомиссия представила предложения по использованию российских активов для поддержки Украины. В письме, направленном главам государств ЕС, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен изложила три различных варианта финансирования. Речь идет о конфискации активов под видом «репарационного кредита», о прямых грантах от стран — членов ЕС или об общем заеме, привлеченный на уровне Евросоюза.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию. Он считает, что предоставление Киеву кредита в размере €140 млрд (13 трлн рублей) за счет этих средств приведет к продолжению конфликта как минимум на два года.

