Раскрыто, где хранятся €193 млрд активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear хранит €193 млрд замороженных активов России, заявила газете Monde глава Euroclear Валери Урбен. По ее словам, из них €180 млрд принадлежат ЦБ РФ.

В этой гигантской массе средств, точный объем которой не отображается ни на одном экране в штаб-квартире, находятся €193 млрд российских активов, из которых основная часть — €180 млрд — принадлежит ЦБ РФ, — сказано в материале издания.

Ранее в бюджетном управлении Конгресса США заявили, что администрация президента Дональда Трампа в случае принятия в стране законопроекта о порядке использования российских замороженных активов сможет конфисковать половину этих средств. Как подчеркнуло ведомство, предусматривается передача части из них на отдельный счет с начислением процентов для использования в поддержку Украины.

До этого выяснилось, что Урбен готова оспаривать в судебном порядке возможные решения ЕС о конфискации замороженных российских активов. Она отметила, что такие действия противоречат международному праву о суверенитете государственной собственности и могут привести к судебным искам со стороны России, а после снятия санкций Москва вправе потребовать возврата средств.