Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 02:11

«Вороватая шайка»: Небензя обратился к Западу на фоне скандала на Украине

Небензя указал Западу на скандал с участием высших должностных лиц Киева

Василий Небензя Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации указал Западу на разразившийся на Украине грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица руководства страны. По его словам, для России этот инцидент не стал открытием — Москва уже давно выяснила, что представляют собой украинские власти.

Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой, коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги, — сказал он на заседании СБ ООН.

Небензя напомнил, что только за год участники преступного сообщества легализовали на откатах порядка $100 млн (более 8 млрд рублей). Дипломат отметил, что так и тянет задать Киеву вопрос — «А где же денежки?».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что предприниматель Тимур Миндич был лишь исполнителем в коррупционной системе, махинации в стране выстроили президент Владимир Зеленский и глава офиса лидера Андрей Ермак. Бывший премьер констатировал, что перед бизнесменом и другими участниками была поставлена задача — «варить бабки».

До этого украинский олигарх Игорь Коломойский на суде сообщил, что Миндич не мог разработать коррупционную схему по откатам на $100 млн (8 млрд рублей). По его мнению, бизнесмен — «идиот» и «черт», а не глава мафии.

Украина
Василий Небензя
СБ ООН
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдаты КНДР пересекли границу с Южной Кореей
ВС РФ уничтожили тысячи солдат ВСУ, пытавшихся вырваться из Купянска
ЕС рассматривает возможность возглавить подготовку палестинской полиции
Посол США заявила о переломном моменте в украинском конфликте
«Вороватая шайка»: Небензя обратился к Западу на фоне скандала на Украине
Журналисты раскрыли преступные методы украинской армии
США сливают Зеленского: кто станет новым президентом Украины
Освобождение Купянска, главная цель РФ, СВО: заявления Путина и Герасимова
В США назвали ожидаемую дату подписания Зеленским плана по Украине
Стало известно о последствиях запрета программ лояльности на маркетплейсах
Фаза Луны сегодня, 21 ноября 2025 года: что делать в начале лунного цикла?
«Шаг за шагом»: российские военные продолжают работу под Купянском
Погребняк устроила роскошный праздник в Эмиратах
Кадышева уйдет из «Золотого кольца»? Заменит ли ее сын, правда о здоровье
Бизнесмена заподозрили в мошенничестве при ремонте корабля ЧФ
Круизный лайнер с 600 российскими туристами вышел из порта Стамбула
Гороскоп на 21 ноября: секрет удачи для Скорпионов и испытание для Раков
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных «воздушных шаров»
Зеленский отказался выполнять требование по поводу Ермака
Приметы 21 ноября — Михайлов день: день покоя
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.