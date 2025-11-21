«Вороватая шайка»: Небензя обратился к Западу на фоне скандала на Украине Небензя указал Западу на скандал с участием высших должностных лиц Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации указал Западу на разразившийся на Украине грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица руководства страны. По его словам, для России этот инцидент не стал открытием — Москва уже давно выяснила, что представляют собой украинские власти.

Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой, коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги, — сказал он на заседании СБ ООН.

Небензя напомнил, что только за год участники преступного сообщества легализовали на откатах порядка $100 млн (более 8 млрд рублей). Дипломат отметил, что так и тянет задать Киеву вопрос — «А где же денежки?».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что предприниматель Тимур Миндич был лишь исполнителем в коррупционной системе, махинации в стране выстроили президент Владимир Зеленский и глава офиса лидера Андрей Ермак. Бывший премьер констатировал, что перед бизнесменом и другими участниками была поставлена задача — «варить бабки».

До этого украинский олигарх Игорь Коломойский на суде сообщил, что Миндич не мог разработать коррупционную схему по откатам на $100 млн (8 млрд рублей). По его мнению, бизнесмен — «идиот» и «черт», а не глава мафии.