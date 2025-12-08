Запад инициировал важное заседание по Украине Совбез ООН проведет 9 декабря заседание по Украине по запросу западных стран

Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине состоится 9 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Словении при ООН. В декабре Словения исполняет функции председателя этого органа. Заседание начнется в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Инициаторами его проведения выступили Словения, а также Дания, Франция, Великобритания, Греция и Республика Корея.

Вторник, 9 декабря. 10.00 (18.00 мск) — заседание по Украине, — сказали в постпредстве.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Люблинский во время встречи с представителями Мониторинговой группы санкционных комитетов СБ ООН говорил, что украинские власти поддерживают контакты с террористическими организациями. Речь идет о радикальных группировках из Африки и Ближнего Востока.

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя обратил внимание западных стран на масштабный коррупционный скандал на Украине, в который оказались вовлечены высокопоставленные чиновники. Он заявил, что для России эта ситуация не стала неожиданностью, так как Москва давно знает о сущности украинского руководства.