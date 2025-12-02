«Террористическая сущность»: МИД России обвинил Киев в поддержке радикалов МИД России обвинил Киев в связи с террористическими группировками

Украинские власти сотрудничают с террористическими группировками, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Люблинский в ходе встречи с представителями Мониторинговой группы санкционных комитетов Совета Безопасности ООН. Речь идет о радикалах из Африки и с Ближнего Востока, говорится на сайте дипведомства.

Подчеркнута также террористическая сущность «киевского режима», осуществляющего атаки на российскую гражданскую инфраструктуру и мирных жителей и сотрудничающего с террористическими группировками в Африке и на Ближнем Востоке, — заявили в МИД РФ.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что руководство Украины осуществляет террор в отношении собственных граждан. По его оценке, политика Киева ведет государство к уничтожению.

Кроме того, представитель российской делегации в Организации по запрещению химического оружия, заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил, что Украина продолжает проводить террористические атаки с применением дронов, снаряженных отравляющими веществами. По его мнению, такая тактика является «привлекательной для террористов и криминальных группировок по всему миру».