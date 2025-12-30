Фурсин раскрыл будущее Большого Московского цирка

Большой Московский цирк в будущем планируется перенести в новое здание в Мневниковской пойме, которое сейчас активно возводят, заявил в беседе с RTVI глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. При этом, по его словам, историческое здание на проспекте Вернадского продолжит полноценно работать на время строительства.

Сейчас строится новый цирк в Мневниковской пойме, который фактически будет отражением верха технологий и многофункциональности. Что же касается исторического цирка на проспекте Вернадского, то во время строительства нового здания он будет продолжать полноценно работать, — отметил Фурсин.

Как уточнил глава департамента культуры Москвы, переезд Большого Московского цирка связан с тем, что инфраструктура исторического здания морально и физически устарела. Фурсин добавил, что решение о дальнейшем использовании здания на проспекте Вернадского примут уже после завершения строительства в Мневниковской пойме.

