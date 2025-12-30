Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 10:40

Фурсин раскрыл будущее Большого Московского цирка

Фурсин: Большой Московский цирк перенесут в новое здание в Мневниковской пойме

Фото: Кирилл Зыков /РИА Новости
Большой Московский цирк в будущем планируется перенести в новое здание в Мневниковской пойме, которое сейчас активно возводят, заявил в беседе с RTVI глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. При этом, по его словам, историческое здание на проспекте Вернадского продолжит полноценно работать на время строительства.

Сейчас строится новый цирк в Мневниковской пойме, который фактически будет отражением верха технологий и многофункциональности. Что же касается исторического цирка на проспекте Вернадского, то во время строительства нового здания он будет продолжать полноценно работать, — отметил Фурсин.

Как уточнил глава департамента культуры Москвы, переезд Большого Московского цирка связан с тем, что инфраструктура исторического здания морально и физически устарела. Фурсин добавил, что решение о дальнейшем использовании здания на проспекте Вернадского примут уже после завершения строительства в Мневниковской пойме.

Ранее директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что клоунам, в отличие от директоров и продюсеров цирка, нет особого смысла получать высшее образование. По его мнению, цирковая индустрия пока не нуждается в массовом выпуске артистов этой категории.

