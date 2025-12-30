В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности В Петербурге ввели желтый уровень опасности из-за снега и обледенения

В Санкт-Петербурге ввели желтый уровень погодной опасности, который продлится с 09:00 30 декабря до 09:00 31 декабря, сообщает пресс-служба Смольного. Власти попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности в связи со снегом и обледенением. <…> Днем 30-го и ночью 31-го декабря местами ожидается сильный снег, — говорится в сообщении.

