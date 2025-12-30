Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 10:41

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге ввели желтый уровень погодной опасности, который продлится с 09:00 30 декабря до 09:00 31 декабря, сообщает пресс-служба Смольного. Власти попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности в связи со снегом и обледенением. <…> Днем 30-го и ночью 31-го декабря местами ожидается сильный снег, — говорится в сообщении.

Ранее в США из-за сильного снегопада отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов. В Нью-Йорке в некоторых районах города выпало более 15 см снега, а в отдельных частях штата — до 25 см. Предупреждения о непогоде получили более 20 млн человек.

До этого на Калининградскую область обрушился штормовой ветер. Скорость порывов достигала 19 метров в секунду. В общей сложности ветер повалил три десятка деревьев. Никто из местных жителей не пострадал. При этом в Зеленоградском районе скорость ветра достигала 24 метров в секунду. Максимальные порывы зафиксировали в городе Пионерском и поселке Рыбачий.

непогода
снегопад
Санкт-Петербург
прогнозы
метели
