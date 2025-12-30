Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 12:24

Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются в Новый год

Терапевт Сиротенко: в Новый год часто обостряются заболевания ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Новый год зачастую обостряются заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, заявила KP.RU терапевт Кристина Сиротенко. Кроме того, в праздничный период учащаются случаи травм, в том числе ушибы, растяжения, вывихи и переломы.

Зимние праздники могут привести к гипертоническому кризу, прогрессированию сердечной недостаточности и даже повысить риск инфаркта миокарда, предупредила Сиротенко. В холодное время года традиционно обостряются хронические бронхиты, ХОБЛ, астма, ОРВИ, фарингиты, ларингиты и трахеиты — праздничные дни лишь повышают вероятность их развития.

Обильные застолья могут обернуться обострением гастрита, панкреатита и холецистита. Вдобавок к этому в Новый год повышается риск пищевых отравлений. Наконец, подготовка к зимним праздникам может изнурить нервную систему и привести к нарушениям сна, приступам мигрени и даже тревожности, заключила специалист.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен заявила, что в Новый год рекомендуется ограничить газированные и спиртные напитки, а также чрезмерно калорийную пищу. Во избежание проблем с пищеварением следует употреблять еду маленькими порциями.

