Легенда аргентинского кино умер в возрасте 74 лет Аргентинский актер и режиссер Исаак Эйзен умер на 75-м году жизни

На 75-м году жизни скончался аргентинский актер и режиссер Исаак Эйзен, о чем сообщил Профсоюз артистов Аргентины. Творчество этого многогранного мастера охватывало театр, кино, телевидение и радио, передает Ciudad Magazine.

Эйзен начал свою карьеру в кинематографе еще в 1980-х годах и с тех пор принял участие в большом количестве проектов. Зрителям запомнились его работы в таких картинах, как «Титаны на ринге наносят ответный удар», «Герой», «Суд», «Кто хочет выйти замуж за астронавта?» и «Аргентина — страна любви и мести».

Настоящая фамилия артиста — Понимунски, и он являлся выпускником престижной Национальной школы драматических искусств. Получив образование, он добился значительных успехов на театральных подмостках Буэнос-Айреса, где особенно прославился в амплуа комического актера.

Помимо актерской деятельности, Эйзен также занимался режиссурой спектаклей и вел авторские программы на трех радиостанциях. Кроме того, он делился своим опытом с молодыми коллегами, преподавая актерское мастерство.

Ранее канадский актер Спенсер Лофранко, известный по фильму «Несломленный» Анджелины Джоли, скончался 18 ноября в возрасте 33 лет. Причина смерти артиста в настоящее время не разглашается. По имеющейся информации, правоохранительные органы проводят расследование по факту его гибели.