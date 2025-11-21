Актер из «Несломленного» Анджелины Джоли ушел из жизни в 33 года

Актер из «Несломленного» Анджелины Джоли ушел из жизни в 33 года Актер Лофранко ушел из жизни в 33 года

Канадский актер Спенсер Лофранко ушел из жизни в этот вторник, 18 ноября, сообщает журнал Forbes. Артист скончался в возрасте 33 лет. Он известен зрителям по роли в фильме «Несломленный», режиссером которого выступила Анджелина Джоли.

Ты прожил жизнь, о которой многие могли только мечтать. Ты изменил жизни людей, и теперь ты с Богом. Я всегда буду любить тебя и скучать по тебе, медвежонок, — приводит журнал слова брата покойного Сантино.

Причина смерти Лофранко не уточняется. По данным источника, по факту его гибели проводится расследование.

Ранее американский киноактер Кевин Спейси заявил, что после скандалов о сексуальных домогательствах он лишился особняка в американском штате Балтимор. По словам звезды, он живет в съемных домах и отелях. Сейчас Спейси работает ведущим в ночном клубе Monte Caputo на Кипре.

До этого актер Владимир Колганов был арестован по решению суда по обвинению в производстве и распространении детской порнографии. Сам он не признал вину.