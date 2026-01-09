На юге Италии впервые за 40 лет наступил снежный «апокалипсис» Впервые за 40 лет на Сицилии выпал снег

На Сицилии и склонах вулкана Везувий впервые за 40 лет выпал снег, сообщает RAI News. На южные регионы Италии обрушился арктический циклон, который принес с собой снегопады и сильное похолодание. В городе Мессина подобное явление в последний раз наблюдалось в 1985 году. В 2017 году снег выпадал только на возвышенностях, а теперь покрыл и городские улицы.

Из-за сложных погодных условий власти объявили оранжевый уровень опасности на юге страны, включая область Кампания, где расположен Везувий. В центральных районах Италии действует желтый уровень опасности. В северных и центральных областях Апеннинского полуострова также зафиксированы аномально низкие для этого времени года температуры, хотя снег выпал не везде.

Синоптики считают, что нынешняя зима в целом соответствует сезонным нормам. Однако они напоминают, что в прошлом сильные снегопады иногда случались даже на юге Италии. Специалисты также отмечают общую тенденцию к потеплению зим в последние годы.

Ранее железнодорожное движение в западных и восточных регионах Нидерландов было практически полностью остановлено из-за сильного снегопада. Из-за сложных погодных условий прекратилось движение поездов на многих направлениях.