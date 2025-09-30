Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:13

В NASA рассказали об амбициозной идее по превращению Луны в деревню

Daily Mail: NASA хочет построить на Луне деревню к 2035 году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Космическое агентство NASA хочет построить деревню на Луне к 2035 году, чтобы поселить там людей, сообщил исполняющий обязанности главы организации Шон Даффи. По его словам, которые приводит издание Daily Mail, там будут созданы условия для комфортной жизни.

Отмечается, что в 2026 году NASA намерено запустить на Луну миссию «Артемида II». В ее состав войдут четыре астронавта. В агентстве добавили, что деревня будет работать за счет ядерной энергии и будет построена из материалов, найденных на поверхности спутника Земли. В перспективе NASA планирует разработать план по высадке на Марс.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

До этого стало известно, что Россия и США пришли к соглашению об эксплуатации МКС до 2028 года. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с Даффи отметил, что до 2030 года Москва и Вашингтон будут работать над вопросом сведения с орбиты космической станции.

