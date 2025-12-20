НАСА озвучило дату запуска Crew Dragon с российским космонавтом

Следующий полет российского космонавта Андрея Федяева на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции предварительно назначен на февраль 2026 года, объявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Согласно официальному заявлению, запуск миссии под названием Crew-12 состоится не ранее 15 февраля 2026 года.

В состав международного экипажа войдут четыре человека, представляющие три космических агентства. Помимо Федяева, в полет отправятся американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Это будет второй космический полет для Федяева на корабле компании SpaceX.

Четыре члена экипажа из трех космических агентств направятся к МКС в составе миссии Crew-12 не ранее 15 февраля 2026 года, — говорится в заявлении НАСА.

Федяев, летчик-космонавт и Герой России, был зачислен в отряд космонавтов Роскосмоса в апреле 2013 года. Свой первый космический полет он совершил 2 марта 2023 года в качестве специалиста миссии Crew-6, отправившись к МКС на корабле Crew Dragon. В ходе того запуска он работал бортинженером на станции в составе 69-й долговременной экспедиции.

Ранее сообщалось, что российский кабмин дал согласие на проведение переговоров между Роскосмосом и НАСА. Цель этих переговоров — заключение четвертого дополнения к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию.