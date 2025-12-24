Метеорит расширил представления о возможных источниках зарождения жизни

Группа ученых под руководством специалистов Санкт-Петербургского университета впервые выявила минерал аммония в метеорите Orgueil, сообщает Naked Science. Открытие, как говорится в публикации, расширяет представления о возможных источниках зарождения жизни.

Образцы для анализа хранятся в Институте геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского. Ученые установили, что носителем аммония является никелистый буссенготит — минерал из группы солей Туттона с формулой (NH₄)₂(Mg, Ni) (SO₄)₂•6H₂O. Аммоний играет важную роль как переносчик биогенного азота, поэтому его обнаружение в метеорите имеет значение для изучения возможных условий зарождения жизни.

Подтвердить наличие аммония удалось с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ. Работа была выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда и опубликована в журнале American Mineralogist.

Ранее сообщалось, что межзвездная комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку своей траектории. По расчетам ученых, комета приблизилась к Земле на расстояние около 269 млн 918 тыс. километров в 07:16 по московскому времени.