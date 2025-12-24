Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:38

Метеорит расширил представления о возможных источниках зарождения жизни

В метеорите Orgueil обнаружили минерал аммония

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Группа ученых под руководством специалистов Санкт-Петербургского университета впервые выявила минерал аммония в метеорите Orgueil, сообщает Naked Science. Открытие, как говорится в публикации, расширяет представления о возможных источниках зарождения жизни.

Образцы для анализа хранятся в Институте геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского. Ученые установили, что носителем аммония является никелистый буссенготит — минерал из группы солей Туттона с формулой (NH₄)₂(Mg, Ni) (SO₄)₂•6H₂O. Аммоний играет важную роль как переносчик биогенного азота, поэтому его обнаружение в метеорите имеет значение для изучения возможных условий зарождения жизни.

Подтвердить наличие аммония удалось с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ. Работа была выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда и опубликована в журнале American Mineralogist.

Ранее сообщалось, что межзвездная комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку своей траектории. По расчетам ученых, комета приблизилась к Земле на расстояние около 269 млн 918 тыс. километров в 07:16 по московскому времени.

Луна
Роскосмос
космос
Электростанции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
В Петербурге открыли новую трамвайную линию
«Популярность пройдет»: в пекарне «Машенька» поднимут цены
Синоптик Тишковец: снег накрыл 99% территории России
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.