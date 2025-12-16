Миллиардер из Петербурга хочет купить заброшенный финский аутлет

Российский миллиардер из Санкт-Петербурга Виктор Игнатьев намерен приобрести обанкротившийся торговый комплекс в Финляндии, передает издание Helsingin Sanomat. Речь идет об аутлет-деревне Zsar, расположенной неподалеку от пограничного перехода «Ваалимаа».

