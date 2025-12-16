Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 21:20

Миллиардер из Петербурга хочет купить заброшенный финский аутлет

Российский миллиардер Игнатьев хочет купить аутлет-деревню Zsar в Финляндии

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский миллиардер из Санкт-Петербурга Виктор Игнатьев намерен приобрести обанкротившийся торговый комплекс в Финляндии, передает издание Helsingin Sanomat. Речь идет об аутлет-деревне Zsar, расположенной неподалеку от пограничного перехода «Ваалимаа».

Компания российского миллиардера сделала предложение о покупке расположенного недалеко от пункта пересечения границы «Ваалимаа» торгового комплекса Zsar. Обанкротившуюся три года назад аутлет-деревню намерена купить компания предпринимателя Виктора Игнатьева, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что за минувший год число миллиардеров в мире продемонстрировало значительный рост, увеличившись на 8,8% и достигнув почти 3 тыс. человек, сообщил швейцарский банк UBS. Согласно представленному докладу, в 2024-м в мире насчитывалось 2682 долларовых миллиардера. К настоящему моменту их число достигло 2919.

До этого из Великобритании сбежал основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal Лакшми Миттал. Миллиардер покинул страну из-за реформы налогообложения сверхбогатых граждан.

миллиардеры
Финляндия
сделки
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госбюджет-2026: сколько потратят на СВО, социалку, медицину и образование
Пожилой пациентке из Великого Новгорода ошибочно удалили здоровый орган
В Белом доме объяснили причину скандальной перепалки Трампа и Зеленского
На Украине раскрыли, чем США грозят Зеленскому
Власти Крыма продали порт в Евпатории за 193 млн рублей
Огромное нашествие муравьев настигло россиян в пятизвездочном отеле
СК разбирается в обстоятельствах смерти четырехлетней девочки в больнице
Центр Москвы и МКАД превратились в одну сплошную пробку
В европейской стране хотят приравнять украинцев к другим иностранцам
Никакой Долиной и победа Лурье. Певицу выселят из квартиры в Хамовниках?
«Сезон охоты»: эксперт раскрыл, чем обернется иск ЦБ к Euroclear для ЕС
Юрист объяснил, за что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Миллиардер из Петербурга хочет купить заброшенный финский аутлет
В Венгрии высказались об отказе Киева от вступления в НАТО
Как правильно загадывать желания: чтобы мечты сбывались, а не разбивались
До 5 млн. Новое повышение утильсбора с 1 января: раскладка по тарифам
Военэксперт высказал подозрения в связи с атакой на Новороссийск
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая русская зима
Назван главный претендент на приобретение иностранных активов ЛУКОЙЛа
Суд подтвердил законность изъятия стратегических портов на Кубани
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.