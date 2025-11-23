Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 20:03

Еще один миллиардер сбежал из Британии после реформы налогообложения

Индийский магнат Лакшми Миттал покинул Британию из-за реформы налогообложения

Лакшми Миттал Лакшми Миттал Фото: James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press
Основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal Лакшми Миттал выехал из Великобритании из-за реформы налогообложения сверхбогатых граждан, сообщает газета Times со ссылкой на близкие к магнату источники. Отмечается, что сейчас миллиардер живет в Швейцарии.

Миттал стал в эти выходные очередным миллиардером, покинувшим Великобританию в ответ на реформу налогообложения в отношении сверхбогатых, проводимую лейбористами, — уточнили в издании.

Ранее стало известно, что состояние президента США Дональда Трампа с сентября 2025 года сократилось на $1,1 млрд (почти 87 млрд рублей). По данным журналистов, теперь оно составляет $6,2 млрд (почти 490 млрд рублей).

Также сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в течение ближайших 10 лет будет ежегодно получать сумму, которая превышает общий годовой доход всех учителей начальных школ в США. Согласно расчетам журналистов, его средний годовой доход составит около $100 млрд (8 трлн рублей).

