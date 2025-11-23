Еще один миллиардер сбежал из Британии после реформы налогообложения

Еще один миллиардер сбежал из Британии после реформы налогообложения Индийский магнат Лакшми Миттал покинул Британию из-за реформы налогообложения

Основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal Лакшми Миттал выехал из Великобритании из-за реформы налогообложения сверхбогатых граждан, сообщает газета Times со ссылкой на близкие к магнату источники. Отмечается, что сейчас миллиардер живет в Швейцарии.

Миттал стал в эти выходные очередным миллиардером, покинувшим Великобританию в ответ на реформу налогообложения в отношении сверхбогатых, проводимую лейбористами, — уточнили в издании.

