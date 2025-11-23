Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 05:01

Трамп резко обеднел на $1,1 млрд

Forbes: состояние Трампа сократилось на $1,1 млрд с сентября

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Состояние президента США Дональда Трампа с сентября 2025 года сократилось на $1,1 млрд (почти 87 млрд рублей), сообщил журнал Forbes. По данным издания, теперь оно составляет $6,2 млрд (почти 490 млрд рублей).

По оценке СМИ, потери связаны со снижением стоимости акций компании Trump Media & Technology Group, которые в сентябре торговались в районе $17. В настоящее время одну акцию фирмы можно приобрести за $10,3. При этом эксперты Forbes упомянули, что американский лидер занимает 595-е место в списке миллиардеров мира.

Ранее стало известно, что семья Дональда Трампа по уровню дохода обогнала всех предшественников политика на посту главы государства. По словам источников, Трамп и его супруга Мелания заработали $320 млн (25,5 млрд рублей) только на манипуляциях с криптовалютами и мемкоинами. Они также имеют активы в недвижимости за границей и владеют клубом в Вашингтоне, членство в котором стоит $500 тысяч (39,8 млн рублей).

Тем временем рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг минимального уровня с момента его инаугурации в январе 2025 года. Согласно совместному опросу Reuters и Ipsos, работу главы государства одобряют лишь 38% американцев. Исследование проводилось с 14 по 17 ноября среди 1017 совершеннолетних жителей Соединенных Штатов. Негативную оценку деятельности Трампа дали 60% респондентов.

Дональд Трамп
деньги
США
убытки
