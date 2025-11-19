Маск будет получать в год всю совокупную зарплату американских учителей

Маск будет получать в год всю совокупную зарплату американских учителей The Washington Post: годовой доход Маска превысил зарплату всех учителей в США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в течение ближайших 10 лет будет ежегодно получать сумму, которая превышает общий годовой доход всех учителей начальных школ в США, подсчитала газета The Washington Post. Согласно расчетам, его средний годовой доход составит около $100 млрд (8трлн рублей).

Для сравнения, 1,4 миллиона американских учителей начальных школ заработали в 2024 году в сумме $97 млрд (более 7 трлн рублей). Также доход Маска будет на $27 млрд (2 трлн рублей) больше, чем суммарный доход 917 тысяч кадровых специалистов. Отмечается, что этот компенсационный пакет, рассчитанный на десять лет, станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США.

Ранее сообщалось, что инвесторы Tesla официально одобрили премию для гендиректора компании. Общая сумма выплат Маску может достичь $1 трлн и стать рекордом по размеру вознаграждений в мире. Однако предприниматель должен выполнить ряд условий.

До этого Маск объявил о планах создать физические носители со всеми знаниями человечества и разместить их на земной орбите, Луне и Марсе. По его словам, проект направлен на формирование открытой и всеобъемлющей коллекции информации, чтобы обеспечить ее сохранение для будущих поколений.