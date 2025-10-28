Маск планирует отправить все знания человечества в космос

Американский предприниматель Илон Маск объявил в соцсети X о намерении создать физические носители со всеми знаниями человечества и разместить их на земной орбите, Луне и Марсе. По его словам, цель проекта — формирование открытой и всеобъемлющей коллекции информации, сохраняемой для будущих поколений.

Цель — создать открытую, всеобъемлющую коллекцию всех знаний. Затем разместить копии, вытравленные на стабильном оксиде, на орбите, Луне и Марсе, чтобы сохранить их для будущего, — говорится в публикации.

Ранее компания xAI Маска запустила альтернативу интернет-энциклопедии «Википедия» — сервис Grokipedia, работающий на основе искусственного интеллекта. На данный момент ресурс насчитывает 885 тыс. статей и функционирует в версии 0.1, предлагая пользователям единственный элемент интерфейса — строку для ввода запросов.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что информации из онлайн-энциклопедии Grokipedia, созданной американским миллиардером, доверять нельзя. Парламентарий указал, что искусственный интеллект способен допускать ошибки при формировании контента для данного ресурса.