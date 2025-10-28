Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 16:39

Маск планирует отправить все знания человечества в космос

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский предприниматель Илон Маск объявил в соцсети X о намерении создать физические носители со всеми знаниями человечества и разместить их на земной орбите, Луне и Марсе. По его словам, цель проекта — формирование открытой и всеобъемлющей коллекции информации, сохраняемой для будущих поколений.

Цель — создать открытую, всеобъемлющую коллекцию всех знаний. Затем разместить копии, вытравленные на стабильном оксиде, на орбите, Луне и Марсе, чтобы сохранить их для будущего, — говорится в публикации.

Ранее компания xAI Маска запустила альтернативу интернет-энциклопедии «Википедия» — сервис Grokipedia, работающий на основе искусственного интеллекта. На данный момент ресурс насчитывает 885 тыс. статей и функционирует в версии 0.1, предлагая пользователям единственный элемент интерфейса — строку для ввода запросов.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что информации из онлайн-энциклопедии Grokipedia, созданной американским миллиардером, доверять нельзя. Парламентарий указал, что искусственный интеллект способен допускать ошибки при формировании контента для данного ресурса.

Илон Маск
знания
человечество
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.