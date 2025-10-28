Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 12:25

«Доверять нельзя»: депутат о запуске «убийцы «Википедии»

Депутат Свинцов: нельзя доверять информации из созданной Маском Grokipedia

Илон Маск Илон Маск Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информации из онлайн-энциклопедии Grokipedia, созданной американским миллиардером Илоном Маском, нельзя доверять, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, искусственный интеллект может ошибаться при заполнении ресурса данными.

Это будет еще один инструмент влияния как внутри Соединенных Штатов, так и в целом в большинстве стран мира. Так как «Википедия» — это скорее инструмент демократической партии США, которая в угоду своим политическим амбициям корректирует любую информацию. Запуск Маском своего ресурса — это просто внутриполитическая борьба внутри Штатов. Конечно, этот ресурс будет также ангажирован. Возможно, он будет более честный и непредвзятый. Но тем не менее полностью доверять ему нельзя, — высказался Свинцов.

Он подчеркнул, что при наполнении ресурса нейросетью возможны проблемы, связанные с публикацией мусорных данных. По словам депутата, ИИ часто заполняет пробелы в информации скомпилированными событиями, что приводит к появлению большого количества недостоверной информации.

Нейросеть будет брать информацию из открытых источников. В Сети очень много фейковых данных, которые будут восприниматься ИИ как подлинные из математических соображений — раз такой информации больше, значит, она более правильная. Хотя на самом деле это просто был специальный фейковый разгон информации для решения каких-то задач, — пояснил Свинцов.

Он подчеркнул важность доверия только проверенным источникам. По словам депутата, нужно полагаться на государственные энциклопедии, факты, которые официально утверждены Академией наук, Министерством культуры или другими органами, занимающимися сохранением исторических данных и преемственности.

Ранее компания Илона Маска xAI представила Grokipedia — новую онлайн-энциклопедию, призванную заменить «Википедию». Проект основан на искусственном интеллекте и на данный момент включает в себя 885 тыс. статей.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
