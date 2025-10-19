Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:58

В Госдуме раскритиковали идею повысить срок обучения в школе до 12 лет

Депутат Вассерман: повышение срока обучения в школе снизит качество образования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышение срока обучения в школе до 12 лет ухудшит качество образования, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, обычно подобные предложения во всем мире возникают в условиях замедления экономического развития, чтобы не создавать избыток рабочей силы.

Да, это повлияет на качество образования, и в худшую сторону. Причин таких предложений и у нас, и в остальном мире, по сути, две. Первая: каждый раз, когда экономика испытывает упадок, людям не хватает рабочих мест, возникает стремление подержать часть людей подальше от рынка рабочей силы. Это не раз было и, наверное, еще будет. А вторая причина, на мой взгляд, пострашней. Она заключается в том, что качество образования действительно падает, но падает не потому, что не хватает времени на обучение, — объяснил Вассерман.

Депутат пояснил, что уже на протяжении долгого времени западное образование нацелено на разрушение целостной картины мира. По оценкам собеседника, чаще всего выпускник западных образовательных учреждений не имеет целостной картины мира и не знает, что такая картина вообще возможна. Он воспринимает всю совокупность наблюдаемых фактов просто как россыпь, ничем не связанную друг с другом, подчеркнул Вассерман.

Такое выворачивание образования порождено тем, что если не видишь связи между фактами, то очень легко в эту россыпь подкинуть какую-нибудь фальшивку. Более 30 лет назад это моровое поветрие дошло и до нас. А если ты не видишь взаимосвязи между фактами, то тебе приходится зазубривать их разрозненно — каждый по отдельности запоминать. Понятно, что сил на это тратится неизмеримо больше, чем на понимание закономерностей. Соответственно, зазубрить можно гораздо меньше фактов, чем если бы ты обращался к фактам через закономерности, — высказался Вассерман.

Парламентарий подытожил, что в таком случае на обучение придется тратить больше времени и получать при этом меньше знаний. Депутат отметил, что в России уже осознали бесперспективность этого подхода и отечественная система образования разворачивается в сторону понимания закономерностей. Даже в заданиях ЕГЭ с каждым годом оказывается все меньше задач на чистое запоминание или угадывание, а все больше вопросов на понимание, добавил Вассерман.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По его словам, такое нововведение необходимо на фоне нынешних реалий.

образование
школы
знания
Анатолий Вассерман
Софья Якимова
С. Якимова
