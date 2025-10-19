В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах В Общественной палате призвали ввести в России 12-летнее обучение в школах

Срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет, заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, которые приводит ТАСС, такое нововведение необходимо на фоне нынешних реалий. В частности, школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов, научных дисциплин, объяснил он.

Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет, — отметил он.

До этого в Госдуме предложили дать регионам право сдвигать начало рабочего дня зимой. Как объяснил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, соответствующая мера позволит людям больше бывать на свету в короткие зимние дни.

Это особенно актуально для жителей Дальнего Востока, Севера и даже таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург. В качестве успешного примера Даванков привел практику Китая, где регионы самостоятельно устанавливают рекомендованное время начала работы.