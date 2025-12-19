Доктор наук оценила идею перехода вузов к узкопрофильному обучению

При переходе вузов к узкопрофильному обучению необходимо сохранить права студентов непрофильных направлений, рассказала RT доктор исторических наук ведущий научный сотрудник НИИ государственной политики и отраслевого управления экономикой Государственного университета управления Ирина Гончарова. Она отметила, что такое решение может привести к сокращению количества обучающихся.

На протяжении почти четверти века в России формировалась модель максимального расширения направлений подготовки в университетах. Возврат к более жесткой профильности, особенно в региональных вузах, объективно может привести к сокращению контингента обучающихся, — рассказала Гончарова.

По мнению доктора наук, сужение количества специальностей для обучения приведет к повышению качества образования. Она отметила, что такие решения должны приниматься взвешенно.

Ранее сообщалось, что Московский городской педагогический университет (МГПУ) прекращает подготовку по всем направлениям, не связанным с педагогикой, и переводит несколько тысяч студентов в другие вузы. Учащимся, не согласным на перевод, грозит отчисление, а подробности процедуры вуз не разглашает.