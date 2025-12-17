Новый год-2026
В Мурманской области запустили просветительский проект «Горный код»

Фото: Пресс-служба «Росатом Недра»
В поселке Ревда Мурманской области запустили просветительский проект «Горный код», подготовленный Горнорудным дивизионом Росатома при поддержке фонда «Традиции». Именно там располагается единственное в России предприятие по добыче лопаритовой руды для производства редких и редкоземельных металлов — ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК», предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом»). Официальное открытие первого класса по роботизации посетили министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, генеральный директор ООО «Ловозерский ГОК» Владимир Федяков, директор Ревдской СОШ им. В. С. Воронина Марина Достанко.

В Горнорудном дивизионе Росатома началась программа роботизации добывающих предприятий. В ближайшем будущем перед нами стоит задача подготовить ИТ-инфраструктуру, провести обучение персонала и внедрить до 230 робототехнических комплексов. Для нас важно, чтобы интерес к современным технологиям и инженерным профессиям формировался как можно раньше. Проект «Горный код» откроет ребятам доступ к современному высокотехнологичному миру горнорудной отрасли и поможет сформировать кадровый резерв для предприятий Росатома, — отметил первый заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» (управляющая компания Горнорудного дивизиона Росатома) Алексей Шеметов.

Новая просветительская программа нацелена на развитие у школьников навыков программирования, роботизации и применения современных технологий в горнодобывающей отрасли. В классе будет учиться более 20 школьников. Проект станет частью системной работы Горнорудного дивизиона по развитию кадрового потенциала. В планах расширить программу на все регионы присутствия Горнорудного дивизиона Росатома.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что компания IBM из США подключилась к строительству венгерской АЭС в Пакше по проекту Росатома. По его словам, IBM будет отвечать за внедрение цифровых технологий в составе международного консорциума.

