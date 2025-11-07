Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:01

Американцы подключились к реализации проекта Росатома

Сийярто: США подключились к сооружению АЭС в Пакше по проекту Росатома

Логотип компании Росатом Логотип компании Росатом Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Компания IBM из США подключилась к строительству венгерской АЭС в Пакше по проекту Росатома, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, которые приводит телекомпания M1, IBM будет отвечать за внедрение цифровых технологий в составе международного консорциума, куда также вошла компания из Австралии.

Теперь мы можем сказать, что существует реальное участие американских корпораций в строительстве новых блоков атомной электростанции в Пакше, — сообщил министр.

Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия и США подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Оно предусматривает поставки американского ядерного топлива для АЭС в Пакше в дополнение к российскому. Также, по его словам, американские технологии будут использоваться при создании венгерского хранилища отработанного ядерного топлива, а также при возведении малых модульных реакторов.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика не станет использовать сотрудничество в ядерной энергетике с американской компанией Westinghouse как рычаг давления в вопросах санкций против России. По его словам, переговоры с организацией о поставках ядерного топлива для АЭС в Пакше являются отдельным направлением, которое не связано с санкционной политикой.

Росатом
Венгрия
США
АЭС
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире
Стало известно, с кем встречался Новак перед смертью
Заключенные устроили самосуд над убийцей ребенка
В США голодный крокодил утащил собаку под воду и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.