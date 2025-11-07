Американцы подключились к реализации проекта Росатома Сийярто: США подключились к сооружению АЭС в Пакше по проекту Росатома

Компания IBM из США подключилась к строительству венгерской АЭС в Пакше по проекту Росатома, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, которые приводит телекомпания M1, IBM будет отвечать за внедрение цифровых технологий в составе международного консорциума, куда также вошла компания из Австралии.

Теперь мы можем сказать, что существует реальное участие американских корпораций в строительстве новых блоков атомной электростанции в Пакше, — сообщил министр.

Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия и США подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Оно предусматривает поставки американского ядерного топлива для АЭС в Пакше в дополнение к российскому. Также, по его словам, американские технологии будут использоваться при создании венгерского хранилища отработанного ядерного топлива, а также при возведении малых модульных реакторов.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика не станет использовать сотрудничество в ядерной энергетике с американской компанией Westinghouse как рычаг давления в вопросах санкций против России. По его словам, переговоры с организацией о поставках ядерного топлива для АЭС в Пакше являются отдельным направлением, которое не связано с санкционной политикой.