07 ноября 2025 в 10:23

Венгрия и США подпишут соглашение в области атомной энергетики

Сийярто: США начнут поставки топлива на АЭС в Пакше вместе с Россией

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия и США подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, передает телекомпания M1 со ссылкой на слова главы венгерского МИД Петера Сийярто. Документ предусматривает поставки американского ядерного топлива для АЭС в Пакше в дополнение к российскому.

Министр иностранных дел добавил, что в сотрудничество с США войдет применение американских технологий для создания в Венгрии хранилища отработанного ядерного топлива, а также строительство малых модульных реакторов.

Ранее американские сенаторы подготовили резолюцию с требованием к Венгрии прекратить закупки российских энергоносителей. В документе упоминается то, что Будапешт до сих пор не предпринял шагов для сокращения энергетического сотрудничества с Москвой. Законодатели обратились к премьер-министру Виктору Орбану с призывом поддержать инициативу Еврокомиссии о полном отказе от российского топлива к 2027 году.

Венгрия
США
Россия
атомная энергетика
