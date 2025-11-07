Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:18

США обратились к Венгрии с неудобным вопросом о России

Bloomberg: сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские сенаторы составили резолюцию с требованием к Венгрии отказаться от закупок российских энергоносителей, передает Bloomberg. В документе политики выразили обеспокоенность, что Будапешт не предпринял никаких шагов для сужения сотрудничества с Москвой в топливном вопросе.

Законодатели США призвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана присоединиться к предложению Еврокомиссии, которое предполагает полный отказ от топлива России к 2027 году. Отмечается, что соответствующую резолюцию подписали сенаторы-республиканцы Роджер Уикер, Тома Тиллис, лидер меньшинства Митч Макконнелл, а также демократы Джинн Шахин, Крис Ван Холлен и Крис Кунс.

Ранее Орбан сообщил, что надеется добиться от президента США Дональда Трампа исключения страны из антироссийских санкций. Он выразил уверенность, что Вашингтон предоставит Будапешту послабления для поставок энергоносителей из РФ.

Также премьер Венгрии уточнил, что страна не станет использовать сотрудничество в ядерной энергетике с американской компанией Westinghouse как рычаг давления в вопросах санкций против России. Он пояснил, что переговоры с организацией о поставках ядерного топлива для АЭС в Пакше являются отдельным направлением, не связанным с санкционной политикой.

Венгрия
США
Россия
санкции
