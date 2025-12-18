Новый год-2026
18 декабря 2025 в 10:24

Несколько тысяч студентов МГПУ насильно переводят в другие вузы

Студентов МПГУ переводят в другие вузы после закрытия факультетов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Московский городской педагогический университет (МГПУ) прекращает подготовку по всем направлениям, не связанным с педагогикой, и переводит несколько тысяч студентов в другие вузы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации источника, учащимся, не согласным на перевод, грозит отчисление, а подробности процедуры вуз не разглашает.

В сообщении говорится, что под сокращение попадает около половины программ вуза, включая «Рекламу и связи с общественностью», «Дизайн среды» и «Социологию». Студентов этих направлений планируют перевести в РГГУ, исключение сделано лишь для выпускников-четверокурсников. На встрече с администрацией представитель мэрии, по словам учащихся, прямо заявил о последствиях в случае подачи жалоб, а официальные каналы вуза замалчивают детали, отметили в канале.

В МГПУ объяснили реформу необходимостью сконцентрировать ресурсы на подготовке педагогов для московских школ. Вуз заверил, что переведенным студентам не придется сдавать академическую разницу, а право на общежитие сохранится.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли поправки в закон «Об образовании в РФ», которые предполагают внедрение электронных студенческих билетов и зачетных книжек. По документу, опубликованному в думской базе, предполагается, что доступ к электронным копиям можно будет получить через ресурсы учебного заведения, портал «Госуслуги» и мессенджер MAX.

