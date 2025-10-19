Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 03:36

В Госдуме решили добавить солнца в рабочие дни

Депутат Даванков: регионы должны иметь право зимой сдвигать начало рабочего дня

Владислав Даванков Владислав Даванков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили дать регионам право сдвигать начало рабочего дня зимой, передает РИА Новости. Эта мера позволит людям больше бывать на свету в короткие зимние дни, объяснил инициатор меры, вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

Парламентарий отметил, что зимой вся активная, дневная жизнь зачастую проходит в офисе или учебном заведении. Чтобы исправить эту ситуацию, регионы могли бы рекомендовать работодателям смещать начало трудового дня на 30-60 минут. Это особенно актуально для жителей Дальнего Востока, Севера и даже таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург.

Хотя бы просто, чтобы видеть свет дневной. Очень часто идешь на работу, а дети в школу — вышли в ночь, вернулись в ночь <…> Ничего страшного от этой сдвижки не произойдет, а люди хотя бы будут видеть солнечный свет, — сказал он.

В качестве успешного примера вице-спикер привел практику Китая, где регионы самостоятельно устанавливают рекомендованное время начала работы. Предложение может быть рассмотрено в текущую сессию, после изучения общественного мнения.

Ранее сообщалось, что парламент Греции утвердил новый закон, разрешающий введение 13-часового рабочего дня. Данное решение было принято, несмотря на массовые протесты и забастовки, прокатившиеся по стране в начале октября.

Госдума
Владислав Даванков
рабочий день
графики
