В стране ЕС приняли скандальный закон о новом рабочем дне Парламент Греции одобрил закон о 13-часовом рабочем дне

Парламент Греции утвердил новый закон, разрешающий введение 13-часового рабочего дня, сообщает телеканал Mesogeios TV. Данное решение было принято несмотря на массовые протесты и забастовки, прокатившиеся по стране в начале октября.

Законодательная инициатива, разработанная министерством труда, предусматривает внедрение системы гибкого графика работы. Документ официально допускает возможность установления рабочего дня продолжительностью до 13 часов.

Противники реформы организовали масштабные акции протеста, включая 24-часовые забастовки. По мнению Высшего совета профсоюзов госсектора, новый закон лишает работников основных прав и фактически отменяет восьмичасовой рабочий день.

Представители профсоюзных организаций требовали от правительства полностью отозвать спорный законопроект. Они также настаивали на повышении заработных плат и введении дополнительных ежегодных выплат для работников.

Министр труда Ники Керамеос в своем выступлении в парламенте пояснила, что 13-часовой график может применяться не более 37 дней в году. При этом работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительно 40% от их обычной почасовой ставки.

Ранее сообщалось, что жители Турции продемонстрировали самую продолжительную рабочую неделю в Европе — 44,1 часа. Второе место в рейтинге заняли черногорцы с показателем 43,1 часа в неделю, на третьем расположились сербы (41,8 часа). Четвертое место заняли боснийцы, которые в среднем работают 41,3 часа в неделю. Замыкает пятерку Греция — ее жители заняты около 41 часа.