Стало известно, жители какой страны Европы работают больше всех

Жители Турции продемонстрировали самую продолжительную рабочую неделю в Европе — 44,1 часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и Росстата за второй квартал этого года. Второе место в рейтинге заняли черногорцы с показателем 43,1 часа в неделю, на третьем расположились сербы (41,8 часа).

Четвертое место заняли боснийцы, которые в среднем работают 41,3 часа в неделю. Замыкает пятерку Греция — ее жители заняты около 41 часа. Следом идут поляки с 40,1 рабочим часом в неделю в среднем.

Россияне в этом рейтинге заняли 23-ю позицию со средней продолжительностью рабочей недели 38,2 часа. При этом мужчины в России работают 39,2 часа в неделю, а женщины — 37,1 часа. Наименьшая продолжительность рабочей недели зафиксирована в Нидерландах (31,5 часа), Великобритании (31,9 часа) и Дании (33,7 часа).

