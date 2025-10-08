Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 09:40

Стало известно, жители какой страны Европы работают больше всех

Евростат: больше других в Европе работают жители Турции, Черногории и Сербии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Турции продемонстрировали самую продолжительную рабочую неделю в Европе — 44,1 часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и Росстата за второй квартал этого года. Второе место в рейтинге заняли черногорцы с показателем 43,1 часа в неделю, на третьем расположились сербы (41,8 часа).

Четвертое место заняли боснийцы, которые в среднем работают 41,3 часа в неделю. Замыкает пятерку Греция — ее жители заняты около 41 часа. Следом идут поляки с 40,1 рабочим часом в неделю в среднем.

Россияне в этом рейтинге заняли 23-ю позицию со средней продолжительностью рабочей недели 38,2 часа. При этом мужчины в России работают 39,2 часа в неделю, а женщины — 37,1 часа. Наименьшая продолжительность рабочей недели зафиксирована в Нидерландах (31,5 часа), Великобритании (31,9 часа) и Дании (33,7 часа).

Ранее сообщалось, что Мальта, Тайвань, Южная Корея и Испания стали странами с самой низкой рождаемостью в мире по итогам 2024 года. Коэффициент рождаемости на Мальте составил всего 1,06 ребенка на женщину, на Тайване — 1,11, в Южной Корее и Испании — по 1,12.

