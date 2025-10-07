Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 09:46

Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире

Мальта и Тайвань возглавили рейтинг стран с минимальной рождаемостью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мальта, Тайвань, Южная Корея и Испания стали странами с самой низкой рождаемостью в мире по итогам 2024 года, сообщает РИА Новости. Коэффициент рождаемости на Мальте составил всего 1,06 ребенка на женщину, на Тайване — 1,11, в Южной Корее и Испании — по 1,12.

Пятерку стран с наименьшей рождаемостью замыкает Сингапур, где на одну женщину приходится 1,17 ребенка. В десятку также вошли Литва (1,18), Польша (1,2), Италия (1,21), Украина (1,22), а также Макао и Гонконг с коэффициентом 1,24. Россия расположилась в третьей десятке с показателем рождаемости 1,4, что сопоставимо с уровнем Японии, Кипра и Норвегии.

В то же время наибольший прирост населения наблюдается в странах Африки. Лидером рейтинга стал Нигер, где на одну женщину приходится 6,64 ребенка. В первую пятерку также вошли Ангола (5,7), ДР Конго (5,49), Мали (5,35) и Бенин (5,34). Замыкают десятку Чад (5,24), Уганда (5,17), Сомали (5,12), Южный Судан (5,09) и Бурунди (4,9) — единственная страна из лидеров, где рождаемость опустилась ниже пяти детей на женщину. В среднем по 223 экономикам мира рождаемость составила 2,33 ребенка на женщину.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо контролировать репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин. По ее мнению, в стране нужно создавать «мужские консультации». Она отметила, что подобная практика уже действует в Москве.

рождаемость
страны
рейтинги
Тайвань
Мальта
