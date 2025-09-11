В Совфеде призвали контролировать репродуктивное здоровье мужчин

В России необходимо контролировать репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин, заявила на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала создавать «мужские консультации», сообщает ТАСС.

Заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано «женская консультация», — он не пойдет. Есть практика уже в Москве, я ее изучала, и в других регионах, когда стоит здание, одна половина — написано «женская консультация» — отдельный вход, другая половина — «мужская консультация», для мужчин отдельный вход, — сказала Матвиенко.

Ранее стало известно, что Государственная дума для стимулирования рождаемости в стране намерена усилить поддержку семей, проживающих в сельской местности. Планируется повысить качество медицинского обслуживания для беременных. Особый акцент в рекомендациях сделан на создании благоприятных условий жизни граждан, включая различные формы помощи при рождении детей. Депутаты подчеркнули, что увеличение показателей рождаемости является одной из приоритетных задач государственной политики.