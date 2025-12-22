Новый год-2026
Голикова заявила о росте рождаемости в 26 регионах России

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Говорить о переломе общероссийских демографических трендов пока преждевременно, однако в 26 субъектах РФ зафиксирован рост рождаемости, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову. Лидерами стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Севастополь, Мордовия, Калининградская и Ленинградская области.

Причем, когда я говорю о росте рождаемости, это значит, что эти регионы продемонстрировали рост даже с малых цифр, которые у них были. Некоторые регионы переломили негативную тенденцию по сокращению рождаемости, — сказала Голикова.

Ранее президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле заявил, что рождаемость в России продолжает падать, принятых мер в сфере демографии недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами. Глава государства убежден, что нужно и дальше выдерживать ориентир на приумножение численности населения.

До этого председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что решение демографических проблем в России должно стать настоящей государственной политикой, охватывающей все сферы жизни. Она предложила изменить информационную политику и популяризировать образ счастливой семьи, убрав с центральных телеканалов передачи о маргинальных семьях.

