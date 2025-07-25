В Госдуме собираются устроить демографический прорыв за счет сел Депутаты Госдумы выступили с призывом развивать села ради повышения рождаемости

Государственная дума России для стимулирования рождаемости в стране намерены усилить поддержку семей, проживающих в сельской местности, сообщает «Коммерсант». Планируется, что в рамках этой цели повысится качество медицинского обслуживания для беременных женщин.

Особый акцент в рекомендациях парламентарием сделан на создание благоприятных условий жизни граждан, включая различные формы помощи при рождении детей. Депутаты подчеркнули, что увеличение показателей рождаемости является одной из приоритетных задач государственной политики.

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обозначил важность достижения показателя рождаемости не менее 2,1 ребенка на одну женщину. Губернатор сообщил, что в настоящее время в республике этот коэффициент составляет 1,39.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru высказал предложение о частичном или полном списании ипотечной задолженности при рождении детей. Парламентарий подчеркнул, что улучшение жилищных условий населения является необходимым условием для повышения рождаемости в стране.