Путин установил минимальный коэффициент рождаемости на одну россиянку

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения минимального коэффициента рождаемости на уровне 2,1 на одну женщину. Соответствующее утверждение прозвучало во время встречи с губернатором Удмуртии Александром Бречаловым. Глава региона отметил, что в республике сейчас коэффициент рождаемости составляет 1,39.

Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно, — подчеркнул президент.

Бречалов также отметил, что к 2030 году власти Удмуртии планируют увеличить этот показатель до 1,6. Губернатор добавил, что в регионе наблюдается положительная динамика, так как число многодетных семей растет с каждым годом.

В ответ Путин подчеркнул, что даже запланированный уровень в 1,6 остается недостаточным. Он отметил, что для устойчивого развития страны требуется достичь коэффициента 2,1, хотя и признал, что добиться этого будет непросто.

Ранее Путин заявил, что меры повышения рождаемости в стране на сегодняшний день являются недостаточными. Глава государства призвал признать этот факт во время встречи с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината.