Путин оценил меры поддержки повышения рождаемости

Меры поддержки повышения рождаемости в России к настоящему времени являются недостаточными, сообщил президент страны Владимир Путин во время общения с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината. По словам главы государства, этот факт следует признать. Лидер отметил, что основной является единая система поддержки рождаемости, которая охватывает собой период от беременности женщины и до 17-летия ребенка.

Нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно, — подчеркнул Путин.

Также президент заявил, что поддержка крепкой и многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для России. Глава государства указал на значимость государственной политики в демографической, экономической и социальной сферах. Он также отметил важность совместной работы органов власти и общественных организаций в этом направлении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%. По ее словам, число детей в них составляет почти 8,9 млн. Она также напомнила, что с прошлого года в стране введен статус многодетных семей, который подразумевает для них меры поддержки.