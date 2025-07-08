Путин раскрыл приоритет в семейной политике России

Поддержка крепкой и многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для России, заявил президент РФ Владимир Путин. С таким приветствием глава государства выступил на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», приуроченном ко Дню семьи, любви и верности.

В обращении президент подчеркнул значимость государственной политики в демографической, экономической и социальной сферах. Он также отметил важность совместной работы органов власти и общественных организаций в этом направлении.

Подчеркну, что поддержка большой и крепкой, многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России, — говорится в опубликованной телеграмме.

По словам Путина, фестиваль стал популярным мероприятием с устоявшимися традициями. Одной из них является торжественная церемония бракосочетания — в этом году в ней приняли участие более 200 пар. Глава государства пожелал молодоженам сохранить взаимопонимание, уважение, доверие и семейные ценности, переданные предками.

Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию отметил значительные успехи завершившихся национальных проектов. По его словам, они привели к заметному улучшению качества жизни россиян. Глава государства подчеркнул, что реализованные инициативы способствовали устойчивому развитию экономики и социальной сферы.