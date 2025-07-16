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16 июля 2025 в 16:20

Голикова раскрыла, как изменилось число многодетных семей в России

Голикова: число многодетных семей в России выросло на 17,4% за последние годы

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова во время правительственного часа в Государственной думе. По ее словам, которые приводит РИА Новости, число детей в них составляет почти 8,9 млн. Она также напомнила, что с прошлого года в стране введен статус многодетных семей, который подразумевает для них меры поддержки.

Мы наблюдаем увеличение количества многодетных семей… на 17,4%, равно как и количество детей в этих семьях достигло почти 8,9 миллиона человек, — отметила вице-премьер.

До этого Голикова сообщила, что в 2024 году в России среди новорожденных преобладают мальчики. По ее словам, их доля составила 51,5%, в отличие от прошлых лет, когда девочек рождалось больше.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, который может кардинально изменить систему поддержки многодетных семей. Согласно инициативе, семьи с тремя и более детьми получат право выбора между бесплатным земельным участком и денежной компенсацией в размере от 1 млн рублей.

Татьяна Голикова
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