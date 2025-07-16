Многодетным семьям могут дать выбор между земельным участком и деньгами

Многодетным семьям могут дать выбор между земельным участком и деньгами В СРЗП предложили дать многодетным семьям право самим выбирать землю или рубли

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, который может кардинально изменить систему поддержки многодетных семей. Согласно инициативе, семьи с тремя и более детьми получат право выбора между бесплатным земельным участком и денежной компенсацией в размере от 1 млн рублей.

Размер выплаты рассчитан на основе анализа рынка: средняя стоимость сотки земли в России составляет около 145 тысяч рублей, а стандартные участки для многодетных семей обычно занимают 12–15 соток. Как отметили в СРЗП, предложенная сумма справедлива и соответствует реальным ценам.

Лидер СРЗП Сергей Миронов подчеркнул, что многодетные семьи являются основой будущего России. По его словам, обязанностью государства является гарантирование им реальной поддержки, «а не бюрократических препон».

Часто найти подходящую землю — целая эпопея, а предложенные участки могут быть неудобны для жизни. Мы предлагаем гибкость. Чтобы каждая многодетная семья могла уверенно строить свое будущее, — подчеркнул парламентарий.

Первый замруководителя СРЗП, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев добавил, что новая инициатива призвана упростить процесс получения господдержки. Он объяснил, что поиск подходящего земельного участка часто оборачивается серьезными трудностями.

Денежная компенсация — здравая альтернатива, которая позволит семьям самостоятельно решить, как лучше использовать эти средства. Например, улучшить жилищные условия или направить деньги на другие важные нужды, — заключил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка крепкой и многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для России. С таким приветствием глава государства выступил на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», приуроченном ко Дню семьи, любви и верности.