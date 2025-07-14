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14 июля 2025 в 15:12

Голикова раскрыла, какого пола дети выиграли в гонке по рождению в 2024-м

Голикова: мальчики составили 51% новорожденных детей в России в 2024 году

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2024 году в России среди новорожденных преобладают мальчики, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, их доля составила 51,5%, в отличие от прошлых лет, когда девочек рождалось больше, передает пресс-служба Кремля.

У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот, — поделилась вице-премьер.

Голикова отметила, что страна сталкивается с серьезной демографической проблемой из-за двух исторических спадов рождаемости: периода Великой Отечественной войны и 1990-х годов. Эти факторы сократили число женщин репродуктивного возраста. В связи с этим власти делают акцент на поддержке многодетных семей для улучшения демографической ситуации.

Ранее Голикова сообщила, что количество женщин репродуктивного возраста в России достигнет 27 млн к 2046 году. Вице-премьер уточнила, что сейчас их число составляет 34 млн. По словам Голиковой, Россия живет на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения.

Татьяна Голикова
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