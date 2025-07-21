Сенатор назвал действенный способ повысить рождаемость в России

При рождении детей стоит списывать либо часть ипотечного долго, либо полностью, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, без решения жилищного вопроса невозможно говорить о росте рождаемости.

Без решения жилищного вопроса невозможно говорить о росте рождаемости. Молодые семьи должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне: знать, что у них будет свой дом, стабильный доход, достойное образование и медицина. Одним из разумных шагов станет либо разработка механизма списания части ипотечного долга при рождении детей — вплоть до полного погашения, — добавил Гибатдинов.

Он также предложил внедрить возможность приобретения жилья в ипотеку без первоначального взноса, так как сегодня маткапитала часто не хватает, чтобы покрыть его. Из-за этого семьи откладывают рождение детей, подчеркнул Гибатдинов.

Также мы должны мягко прививать людям семейные ценности, для этого нужно вести мягкую культурную политику: в кино, созданном при поддержке Фонда кино, главные герои должны быть «семейными» с детьми, женами, заботой о родителях. Семья с детьми должна восприниматься как норма и представляться в общественном сознании как самый лучший способ внутреннего развития, — подытожил Гибатдинов.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина отметила, что социальное жилье является основным компонентом для решения вопроса обеспечения молодых семей в России жилплощадью. Власти должны выделять бюджетные средства для возведения подобных комплексов, в которых молодые люди смогут временно проживать, не имея возможности приватизировать такие квартиры. При возникновении у них возможности приобрести собственное жилье подобная недвижимость будет передаваться другим нуждающимся.