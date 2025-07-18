В Госдуме назвали ключевое решение для обеспечения молодых семей жильем

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что социальное жилье является ключевым решением для обеспечения молодых семей жильем, передает РИА Новости. По ее мнению, государство должно выделять средства из бюджета на строительство такого жилья, которое молодые люди смогут использовать временно, без права приватизации.

Я уверена, что главный путь получения жилья молодой семьей — это социальное жилье, которым государство должно обеспечить молодую семью, то есть выделение средств из бюджета, строительство жилья, — сказала депутат.

Она пояснила, что при появлении возможности купить собственное жилье молодые семьи будут передавать социальное жилье другим нуждающимся в господдержке. Также Останина указала на необходимость дифференцированного подхода к ипотеке, включая нулевые процентные ставки в регионах. Она отметила, что ипотека не является универсальным средством.

Ранее Останина заявляла, что социальное жилье позволит обеспечить равные стартовые возможности для молодежи. Она обратила внимание, что сейчас в России действует программа поддержки молодых семей, однако ее финансирование составляет всего 4 млрд рублей.