Раскрыт прирост миллиардеров в мире за 2025 год В 2025 году число миллиардеров в мире увеличилось на 8,8%

За минувший год число миллиардеров в мире продемонстрировало значительный рост, увеличившись на 8,8% и достигнув почти 3 тыс. человек, сообщил швейцарский банк UBS. Согласно представленному докладу, в 2024-м в мире насчитывалось 2682 долларовых миллиардера. К настоящему моменту их число достигло 2919.

Совокупное состояние этих людей увеличилось до $15,8 трлн, что свидетельствует о 13-процентном росте за последние 12 месяцев, говорится в исследовании. Эксперты UBS объясняют такой прирост увеличением состояний уже существующих технологических миллиардеров, так и появлением новых сверхбогатых людей в различных секторах экономики.

В докладе отмечается, что наибольший рост состояний зафиксирован в странах Северной и Южной Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первой категории богатство увеличилось на 15,5%, достигнув $7,5 трлн, а во второй — на 11,1%, составив $4,2 трлн.

Экономисты банка также подчеркнули продолжающуюся тенденцию увеличения числа сверхбогатых людей, которые построили свое состояние самостоятельно. В текущем году их насчитывается 2059, тогда как в 2024 году эта цифра составляла 1877. Увеличилось и число тех, кто унаследовал свое состояние: в 2025 году их 860 против 805 в 2024 году.

Ранее из Великобритании сбежал основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal Лакшми Миттал. Миллиардер покинул страну из-за реформы налогообложения сверхбогатых граждан.