Два российских космонавта вернулись на Землю

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким вернулись на Землю, передает ТАСС. Уточняется, что борт корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане.

К месту посадки направились спасатели. Они, как сказано в материале, помогут членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.

Ранее Роскосмос опубликовал фотографию одного из крупнейших в мире айсбергов. Снимок сделан космическим аппаратом «Кондор-ФКА» в Атлантическом океане. Площадь этой ледяной глыбы на момент ее образования составляла 4170 квадратных километров. Айсберг откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде еще в 1986 году.

До этого стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура к Международной космической станции без происшествий. На борту находились космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Корабль успешно пристыковался к МКС, самочувствие у экипажа хорошее.