В Сети появились кадры айсберга размером с два Санкт-Петербурга Роскосмос поделился снимком крупнейшего на планете айсберга А23а

Снимок дрейфующего в Атлантическом океане айсберга А23а, который является одним из крупнейших в мире, опубликовал в Telegram-канале Роскосмос. Фотографию ледяной глыбы сделал космический аппарат «Кондор-ФКА».

Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото, — сказано в сообщении.

Айсберг A23a считается одним из крупнейших в мире. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров. Айсберг откололся от ледника Фильхнера еще в 1986 году. Долгое время он был фактически «пришвартован» ко дну моря Уэдделла и почти не двигался.

В 2023 году массивная льдина неожиданно начала дрейфовать и быстро продвигаться на север. Ученые следят за ее маршрутом, поскольку столь крупные айсберги способны влиять на морские экосистемы и судоходство.

Ранее гляциолог, полярник Алексей Екайкин заверил, что отколовшиеся от Антарктиды и тающие льдины уже не могут повлиять на уровень Мирового океана и являются обыденным явлением. По его словам, айсберги откалываются каждый год, но просто на них не обращают внимания из-за небольших размеров.